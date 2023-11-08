الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء أنه قصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان ردا على هجماته الأخيرة على الحدود.

وأفاد بأنه ضرب خلية في جنوب لبنان كانت تستعد لتنفيذ هجوم بالقرب من مخيم بيرانيت بالمنطقة الشمالية.

وقال الجيش في بيان إن الطائرات المقاتلة هاجمت مؤخرا البنية التحتية لمنظمة حزب الله في لبنان، ردا على عمليات إطلاق على إسرائيل خلال اليوم الماضي.

وذكر أن الهجوم استهدف مباني ومواقع عسكرية لحزب الله بالإضافة إلى عدد من الوسائل التكنولوجية المستخدمة لتوجيه ضربات ضد إسرائيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية القصف.

כמו כן, כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר חוליית מחבלים בשטח לבנון, שפעלה סמוך למרחב בירנית — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2023

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف بعد ظهر اليوم موقع بياض بليدا الإسرائيلي.

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وأكد الحزب في بيانه أنه تم استهداف الموقع الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

كما أعلن حزب الله استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا وإيقاع إصابات مؤكدة، فيما تجدد القصف الإسرائيلي على عدة مناطق على طول الحدود جنوب لبنان.

وكان مراسل RT قد ذكر أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات راميا وبيت ليف وأطراف اللبونة في القطاع الغربي ‌جنوب لبنان.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدا ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا.

ولفتت الوكالة إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق منذ صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT