ألمانيا تضاعف صادراتها من الأسلحة لإسرائيل بعشرة أضعاف

أفادت وكالة "DPA" بأن ألمانيا أصدرت في عام 2023 تصاريح لتوريد أسلحة ومنتجات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة حوالي 303 مليون يورو، وهو ما يزيد تقريبا 10 أضعاف عما كان عليه عام 2022.

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ونقلت الوكالة عن بيانات وزارة الاقتصاد وحماية البيئة الألمانية أن الحديث يدور عن تراخيص لتصدير مكونات لمعدات الدفاع الجوي والاتصالات. وتم منح معظم التصاريح الفردية البالغ عددها 218 بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. ومنذ ذلك اليوم تم النظر في 185 طلبا للحصول على تصريح من إسرائيل.

ونقلت عن الوزارة قولها: "بعد الهجوم الإرهابي لحركة حماس على إسرائيل تدرس الحكومة الألمانية وتتخذ قرارات بشأن الطلبات على تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل كأولوية".

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الأسلحة تمثل نحو 6% فقط من إجمالي الصادرات وتبلغ قيمتها أقل قليلا من 19 مليون يورو. وتشمل حصة ضخمة تبلغ حوالي 284 مليون يورو منتجات عسكرية أخرى بينها المركبات المدرعة أو الزجاج الأمني ​​أو الشاحنات العسكرية.

وفي عام 2022 مثلت الأسلحة أكثر من 2% من إجمالي حجم التصاريح الصادرة للشحنات إلى إسرائيل.

المصدر: تاس