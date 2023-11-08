شارل ميشيل يكشف عن وعد بتنظيم "مؤتمر للسلام" في فلسطين على غرار اتفاقيات إبراهيم

أطلق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وعودا بأن يتولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة بأسرع ما يمكن عبر تنظيم مؤتمر للسلام، وذلك فيما يتعلق بالصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ميشيل، اليوم الأربعاء، في كلمته أمام البرلمان الأوروبي "إن المؤتمر سيكون مستوحى من مبادرات السلام السابقة، واتفاقيات إبراهام". بحسبما نقلت وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد

وكان المسؤول الأوروبي قد أعلن في أكتوبر الماضي أن الاتحاد الأوروبي يرفض حصار أهل غزة ويؤيد حل الدولتين.

وقال خلال حديث تلفزيوني: "عازمون على أن نظل فاعلين لتحقيق الاستقرار وكرامة الإنسان، ندعو الجميع لحماية الأمن والسلام والاستقرار".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اعتبر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن مصير غزة بعد الحرب يجب أن يتقرر بمشاركة دول المنطقة وأن يكون هناك "شيء مختلف عما حدث في عهد حماس".

بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أي وقف لإطلاق النار، داعيا إلى تسريع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

واليوم أيضا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 10569 شهيدا و26475 جريحا".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بأنه "تم ارتكاب 1098 مجزرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وقتل 10569 شخصا من بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا، بالإضافة إلى 26475 جريحا".

المصدر: وكالات + RT