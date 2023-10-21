رئيس المجلس الأوروبي: نرفض حصار أهل غزة ونؤيد حل الدولتين

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يرفض حصار أهل غزة ويؤيد حل الدولتين.

وقال ميشيل خلال حديثه ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "ON": "عازمون على أن نظل فاعلين لتحقيق الاستقرار وكرامة الإنسان، ندعو الجميع لحماية الأمن والسلام والاستقرار".

وأضاف: "قمة القاهرة للسلام كانت مناسبة لمضاعفة الجهود السياسية لبحث حل الدولتين، وموقفنا واضح ونرفض حصار أهل غزة، ونؤيد حل الدولتين".

وتابع: "قيم الاتحاد الأوروبي تدفعنا لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، ونعمل على حل مشكلة وصول المساعدات إلى غزة".

وتتواصل الحرب على غزة في يومها الخامس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين واللبنانيين، ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: ON