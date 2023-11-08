تقرير يكشف سبب إخفاء الولايات المتحدة معلومات حول الأسلحة التي تنقلها لإسرائيل

كتب موقع "Intercept" أن واشنطن تتعمد إخفاء معلومات تفصيلية حول أنواع وكميات الأسلحة التي تنقلها إلى إسرائيل، لمنع ربط استخدامها بسقوط العديد من الضحايا المدنيين بقطاع غزة.

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ونقل الموقع عن الباحث في معهد كوينسي للإدارة المسؤولة، ويليام خارتونغ، قوله: "إن النقص المتعمد للشفافية فيما يخص الأسلحة التي تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل يوميا مرتبط بسياسة الإدارة الحالية الهادفة إلى التقليل من مدى استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وقتل المدنيين في غزة".

من جانبه أكد جنرال متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية يتمتع بخبرة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته عن أن الإدارة الأمريكية لا تريد نشر معلومات حول الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي أثناء عملياته القتالية في المدن، لأن استخدامها يؤدي على الأرجح إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.

وخلص الموقع للقول إن حجة الإدارة الأمريكية بأن الكشف عن معلومات حول الأسلحة التي يتم نقلها يمكن أن يضر بالأمن العسكري الإسرائيلي هي مجرد "غطاء في محاولة لتقليل البيانات حول أنواع الأسلحة التي يتم نقلها وكيفية استخدامها".

المصدر: نوفوستي