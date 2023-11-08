 
مباشر

الرئيس الألماني يدعو ممثلي الجاليات العربية في ألمانيا للابتعاد عن "حماس"

أخبار العالم

الرئيس الألماني يدعو ممثلي الجاليات العربية في ألمانيا للابتعاد عن
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wdr6

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ممثلي الجاليات العربية في ألمانيا للابتعاد عن حركة "حماس" الفلسطينية، ورفض التوجهات المعادية للسامية.

وقال شتاينماير في كلمة ألقاها الأربعاء في مقر إقامته في قصر بلفيو في برلين: "أدعو ممثلي الجاليات العربية والفلسطينية في ألمانيا، بألا تسمحوا لأنصار حماس باستغلالكم! قولوا كلمتكم! وأعلنوا رفضكم للإرهاب بشكل واضح".

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدت بعنوان "الحرب في الشرق الأوسط: لنتعايش بسلام في ألمانيا!"

إقرأ المزيد
ألمانيا تحظر على أراضيها كافة الأنشطة المتعلقة بحركة
ألمانيا تحظر على أراضيها كافة الأنشطة المتعلقة بحركة "حماس"

وبحسب الرئيس، ألمانيا ليست مكانا للتحريض والحض على الكراهية العرقية والدعوة لتدمير أي دولة.

وحضر اللقاء كضيوف ممثلون عن الطائفتين اليهودية والفلسطينية، بالإضافة للناجية من المحرقة مارغوت فريدلاندر.

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا