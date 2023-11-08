الرئيس الألماني يدعو ممثلي الجاليات العربية في ألمانيا للابتعاد عن "حماس"

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ممثلي الجاليات العربية في ألمانيا للابتعاد عن حركة "حماس" الفلسطينية، ورفض التوجهات المعادية للسامية.

وقال شتاينماير في كلمة ألقاها الأربعاء في مقر إقامته في قصر بلفيو في برلين: "أدعو ممثلي الجاليات العربية والفلسطينية في ألمانيا، بألا تسمحوا لأنصار حماس باستغلالكم! قولوا كلمتكم! وأعلنوا رفضكم للإرهاب بشكل واضح".

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدت بعنوان "الحرب في الشرق الأوسط: لنتعايش بسلام في ألمانيا!"

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وبحسب الرئيس، ألمانيا ليست مكانا للتحريض والحض على الكراهية العرقية والدعوة لتدمير أي دولة.

وحضر اللقاء كضيوف ممثلون عن الطائفتين اليهودية والفلسطينية، بالإضافة للناجية من المحرقة مارغوت فريدلاندر.

المصدر: ريا نوفوستي