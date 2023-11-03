ألمانيا تحظر على أراضيها كافة الأنشطة المتعلقة بحركة "حماس"

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن برلين حظرت الخميس الأنشطة المتعلقة بحماس على أراضيها خصوصا أنشطة شبكة أعرب أعضاؤها عن دعمهم لهجمات حركة المقاومة الإسلامية على إسرائيل.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايزر في بيان "إلى جانب حماس، حظّرتُ اليوم بالكامل أنشطة شبكة هدفها تدمير دولة إسرائيل".

وأضافت فايزر أن "صامدون" منظمة "تقوم بدعاية معادية لإسرائيل ومعادية لليهود تحت ستار كونها جمعية تضامن مع الأسرى".

وأشارت إلى أن هذه الشبكة "دعمت ومجدت منظمات إرهابية أجنبية مختلفة، بينها حماس".

وذكرت أن شبكة "صامدون" أظهرت من خلال تنظيمها احتجاجات يُفترض أنها عفوية ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، "نظرتها المعادية للسامية وغير الإنسانية".

في 12 أكتوبر، أعلن المستشار أولاف شولتس أن وزارة الداخلية "ستصدر حظرا على أنشطة حماس في ألمانيا".

المصدر: أ ف ب