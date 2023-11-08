كابينت "الحرب" يلتئم برئاسة نتنياهو تحسبا لحدوث "طوفان أقصى" جديد في الضفة الغربية

ترأس رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو جلسة استثنائية لكابينت الحرب بمقر القيادة الوسطى للجيش وذكرت صحيفة "معاريف" أن الجلسة بحثت تدابير منع "طوفان أقصى" جديد في الضفة الغربية.

هذا وكان نتنياهو قد استبق هذا الاجتماع بلقاء مع قيادات المستوطنين. اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين خلال تفتيشها عددا من المنازل في بلدة ترقوميا غرب الخليل، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وفي وقت سابق من مساء اليوم أيضا، اعتقلت القوات الإسرائيلية، مواطنين خلال تفتيشها عددا من المنازل في بلدة ترقوميا غرب الخليل، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأيضا في وقت مبكر من مساء اليوم، شدّدت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية غرب نابلس، وأغلقت حاجز دير شرف العسكري، ومدخل البلدة الغربي، كما منعت المركبات من المرور بحجة تنظيم مسيرة للمستوطنين في المكان.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن "قوات الاحتلال أغلقت الحاجز، والدوار الرئيس عند مدخل البلدة الغربي الذي يصل بين مدينة نابلس ومدينتي جنين وطولكرم، ومنعت المركبات من المرور، بحجة تنظيم مسيرة للمستعمرين في المكان".

إلى ذلك، ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن مسؤولي الأمن حذروا من تصعيد أمني في الضفة الغربية، بسبب عدم مسؤولية الوزراء في الحكومة.

وكشف الموقع أن الخلاف يُمكن أن يصل هذه الليلة إلى نقطة الانفجار بين التوجهين ويترجم، حسب تخوف المؤسسة الأمنية، إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية أيضا.

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كما حذّر مسؤولون أمنيون من أن الوضع في دائرة الرقابة الداخلية متفجر وقد يتغير في لحظة بسبب عدم مسؤولية الوزراء في الحكومة.

ومن المعروف أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة في الضفة طالت أكثر من 2200 فلسطيني، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني. وهذا كله يتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الماضي نحو سبعة آلاف شخص، من بينهم 62 امرأة. كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 2070.

المصدر: RT