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المقداد يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية (صور)

أخبار العالم العربي

المقداد يصل إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية (صور)
Sputnik
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وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

واستقبل المقداد لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي الوزير المفوض فواز العتيبي وأعضاء السفارة السورية في الرياض، بحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ويرافق الوزير المقداد وفد يتألف من بسام الصباغ نائب وزير الخارجية وأيمن سوسان معاون وزير الخارجية والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الجامعة العربية ورياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي في الوزارة.

 

 

المصدر: سانا

 

 

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