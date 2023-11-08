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غريفيث: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا ولا بد من وقف التصعيد

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غريفيث: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا ولا بد من وقف التصعيد
Globallookpress
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قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا، ودعا إلى وقف التصعيد.

وأضاف غريفيث في بيان نشره على منصة "إكس" أنه منذ يوم 7 أكتوبر، سقط 158 قتيلا فلسطينيا، من بينهم 45 طفلا.

وأكد أن أكثر من 2400 شخص أُصيبوا، منهم ما لا يقل عن 250 طفلا.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من 1000 شخص نزحوا، من بينهم 424 طفلا.

وجدد غريفيت دعته إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق قال المسؤول الأممي إن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة خلال شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني.

المصدر: RT

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