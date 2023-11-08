غريفيث: الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا ولا بد من وقف التصعيد

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، إن الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا، ودعا إلى وقف التصعيد.

وأضاف غريفيث في بيان نشره على منصة "إكس" أنه منذ يوم 7 أكتوبر، سقط 158 قتيلا فلسطينيا، من بينهم 45 طفلا.

The situation is getting increasingly dire in the West Bank.



Since October 7:



158 Palestinians were killed, including 45 children.



Over 2,400 were injured. At least 250 of them children



And over 1,000 were displaced - including 424 children.



Again, enough is enough. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) November 8, 2023

وأكد أن أكثر من 2400 شخص أُصيبوا، منهم ما لا يقل عن 250 طفلا.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من 1000 شخص نزحوا، من بينهم 424 طفلا.

وجدد غريفيت دعته إلى وقف التصعيد في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق قال المسؤول الأممي إن العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة خلال شهر يجعل العالم أمام تحد إنساني.

المصدر: RT