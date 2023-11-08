"حماس:" مشكلتنا ليس حكم ولكن مع ما تريده واشنطن في غزة

قال القيادي في حركة "حماس" غازي حمد، ليست مشكلتنا في موضوع الحكم في غزة وإنما بما يريده الأمريكيون من انتزاع غزة من المنظومة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني كله يرفض الموقف الأمريكي حول موضوع مستقبل غزة أو غيره.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لن تسمح بسيناريو تحكم فيه حركة "حماس" قطاع غزة بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأن ذلك سيؤدي إلى تكرار الصراع.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع بأن المسؤولية الأمنية في غزة ستبقى بيد تل أبيب عقب الحرب.

من جانبه أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، يوم الثلاثاء، أنه لا يحق لأحد الحديث عن إدارة غزة بعد الحرب.

المصدر: RT + وكالات