بلينكن: لن نسمح بأن تحكم "حماس" قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لن تسمح بسيناريو تحكم فيه حركة "حماس" قطاع غزة بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأن ذلك سيؤدي إلى تكرار الصراع.

وقال بلينكن الذي يزور اليابان في مقابلة مع قناة NHK التلفزيونية اليابانية: "نعتبر أن هناك بعض المبادئ والأفكار الأساسية التي يجب أن نكون واضحين بشأنها. لا يمكننا السماح لحماس بإدارة غزة لأن ذلك سيؤدي ببساطة إلى تكرار ما حدث في 7 أكتوبر".

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وأكد أن الولايات المتحدة لا تسمح أيضا بإمكانية قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة.

وتابع: "لا يمكن طرد الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. في نهاية المطاف، يجب تشكيل حكومة توحد الضفة الغربية وغزة، وكما قلنا، دولة فلسطينية".

وأكد بلينكن في وقت سابق أن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم "عزل" حركة "حماس".

وكشف وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان عدة خيارات لمستقبل قطاع غزة في حال "الانتصار" على "حماس".

المصدر: نوفوستي