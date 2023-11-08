حزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية بمحيط قاعدة شوميرا وإيقاع إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا وإيقاع إصابات مؤكدة، فيما تجدد القصف الإسرائيلي، على عدة مناطق على طول الحدود جنوب لبنان.

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وقال في بيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الأربعاء ‌‏08-11-2023 بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".‏

وذكر مراسلنا أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات راميا وبيت ليف وأطراف اللبونة في القطاع الغربي ‌جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدة ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا.

كما لفتت الوكالة إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحلق منذ صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

المصدر: RT