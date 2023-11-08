"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن استهداف قاعدة أمريكية في مدينة الحسكة السورية.

وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالطائرات المسيّرة، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

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وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة أمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي في سوريا.

وجاء في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

كذلك، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الجمعة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بصواريخ.

المصدر: RT