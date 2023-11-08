"فزعة لفلسطين".. وصول عدد من سيارات الإسعاف من الكويت هدية للهلال الأحمر الفلسطيني (صور)

قال مراسل RT مصطفى البياض مساء الأربعاء إن الكويت أرسلت عددا من سيارات الإسعاف لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكر المراسل أن سيارات الإسعاف إهداء من دولة وشعب الكويت ضمن حملة "فزعة لفلسطين".

وأكد مراسلنا أنه يتم تجهيز تلك السيارات لتدخل الخدمة عوضا عن التي تم استهدافها سابقا وخرجت عن الخدمة.

ووثقت عدسة RT وصول سيارت الإسعاف التي قدمتها الكويت لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد حذر من إمكانية نفاد سيارات الإسعاف من القطاع المحاصر في ظل تعرضها لقصف إسرائيلي.

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هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلحة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين حيث أكدت تل أبيب تجاوز عدد القتلى في صفوف الجيش الـ350 جنديا وظابطا، فيما أصيب حسب وزارة الصحة الإسرائيلية، أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT