البيت الأبيض: من المحتمل أن يكون لإسرائيل بعض الوجود الأمني ​​المبدئي في غزة بعد الحرب

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن موقف إدارة بايدن ربما بدأ يقترب من موقف تل أبيب المتمثل في احتفاظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة الأمنية لدرجة ما على غزة بعد الحرب.

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وأفادت الصحيفة بأن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد قال لشبكة "CNN": "أعتقد أنه من المرجح أن تظل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة فترة من الوقت بعد الحرب وسيكون لها بعض المسؤوليات الأمنية الأولية".

وأشارت الصحيفة "إلى أنها المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول أمريكي علنا ​​بمثل هذا الاعتراف، موضحة أنه يأتي بعد يومين من تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه سيتعين على إسرائيل الحفاظ على السيطرة الأمنية الشاملة على غزة لفترة غير محددة.

وكان المسؤولون الإسرائيليون قد قالوا في البداية إنهم غير مهتمين بإعادة احتلال القطاع، لذا أدت تعليقات نتنياهو إلى مخاوف من أنه كان يضع الأساس لذلك.

وأدى ذلك إلى صدور عدة تصريحات من كبار المسؤولين الأمريكيين تضاعف من معارضتهم لإعادة احتلال إسرائيل لغزة.

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وفي السياق ذكر كيربي في تصريح لشبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيكون من "الخطأ" أن تعيد إسرائيل احتلال القطاع.

ويقول مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الولايات المتحدة تركز على وضع هيكل حكم طويل الأمد لغزة بعد الصراع الحالي، لكنه قال إنه حتى الآن لا يوجد أمل كبير في التوصل إلى خطة قابلة للتطبيق، مضيفا "أعتقد أن ما وصلنا إليه هو الكثير من الأسئلة، وليس الكثير من الإجابات.. نحن نعرف ما لا نريد رؤيته في غزة بعد الصراع، ولا نريد أن نرى حماس تسيطر على القطاع، ولا نريد أن نرى إعادة احتلال من قبل إسرائيل".

جدير بالذكر أن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، صرح بأنه لا يستبعد سيناريو تعود فيه تل أبيب إلى بناء المستوطنات في قطاع غزة، حيث قال في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي "لا أستبعد أي قرار ولا يوجد وضع راهن ولا شيء مقدس".

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ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين حيث أكدت تل أبيب تجاوز عدد القتلى في صفوف الجيش الـ350 جنديا وظابطا، فيما أصيب حسب وزارة الصحة الإسرائيلية، أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT + "تايرمز أوف إسرائيل"