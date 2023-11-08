تركيا تضع شرطا لاستئناف بحث مشاريع الطاقة مع إسرائيل

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب رسلان بايراكتار، أن بلاده لن تبحث أي مشروع للطاقة مع إسرائيل ما لم يتم وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بايراكتار إنه "في مثل هذه الأجواء التي تشهد مثل هذه الوحشية الكبيرة والمأساة الإنسانية، فإن الحديث عن أي مشروع سيكون بمثابة عدم احترام للإنسانية، لإنسانيتنا وأشقائنا هناك".

وشدد على أن "الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه بعد هذه الساعة، هو كيف يمكننا تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء. سيكون هذا المشروع الوحيد"، مشيرا إلى أن "تركيا أرسلت مولدات كهرباء إلى غزة، وتنتظر عند معبر رفح لإدخالها للقطاع".

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط، أكد أمس الثلاثاء، انخفاض حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل أكثر من 50% منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن هذا التراجع "مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين".

المصدر: RT