ردا على البيت الأبيض.. حماس: نحن التعبير الأصدق عن الفلسطينيين ولا تستطيع واشنطن فرض خياراتها علينا

أكدت حركة حماس، أنها التعبير الأصدق لطموحات الفلسطينيين، مشددة على أن الولايات المتحدة لا تستطيع فرض خياراتها على الشعب الفلسطيني.

إقرأ المزيد

وفي رد على تصريحات منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن "كيربي تحدث برعونة وسخافة، عن مناقشته لما بعد حكم حماس لغزة، ونؤكد أن حماس هي التعبير الأصدق لطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وانتزاع حقه بالعيش الكريم فوق أرضه".

وأضاف قاسم أن "حماس لديها جذورها العميقة في كل الحالة الفلسطينية، لا يستطيع كيربي ولا الولايات المتحدة أن يفرضوا على الشعب الفلسطيني خيارته، فشعبنا حر يناضل من أجل حريته وإرادته".

وكان كيربي، قال خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن "حماس لا يمكن أن تكون جزءا من معادلة حكم غزة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل بشأن الشكل الذي سيبدو عليه القطاع بعد الصراع".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة بالقطاع بعد الحرب.

المصدر: RT