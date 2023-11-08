برلماني أردني يؤكد وجود "تنسيق" في عملية إنزال مساعدات في غزة

اعتبر عضو مجلس الأعيان الأردني حسين المجالي، الثلاثاء، أن إنزال الأردن لمساعدات عبر مظلات في قطاع غزة "من أصعب العمليات العسكرية"، مشيرا إلى حاجتها إلى "تقنية عالية جدا".

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ووصف المجالي خلال حديثه في برنامج "صوت المملكة"، العملية بـ"الحرفية، ومن أصعب العمليات"، لافتا النظر إلى وجود "تنسيق" قبل عملية الإنزال. وقال إن "القوافل التي تدخل برا عبر معبر رفح هي تدخل أيضا بتنسيق".

وأكد البرلماني أن الملك عبدالله الثاني "تابع العملية من الألف إلى الياء من الإقلاع حتى الهبوط لأن هؤلاء من هم على الطائرة أبناؤه قدموا أرواحهم ووضعوها على أكفهم من أجل فلسطين".

وأشار إلى أن إنشاء جسر جوي بين الأردن وغزة يتطلب وجود مطار في القطاع وهو الأمر غير المتوفر حاليا، موضحا أنه "ليس كل شيء نستطيع إسقاطه بالمظلات، وكلما زادت الرحلات زادت المخاطر".

وقال إن الأردن، بإمكانياته المتواضعة، "استطاع فعل الكثير".

وشدد المجالي على أن "الأردن ليس تابعا للولايات المتحدة"، مشيرا إلى وجود "علاقات متوازية واستراتيجية ومنفعة متبادلة ونحن لسنا تبعا".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصدر أمريكي، أن الإنزال الأردني كان منسقا مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة.

ونقل موقع "واللا" الإخباري عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله أيضا إن العملية تمت بالتنسيق مع إسرائيل وبموافقتها.

في المقابل، أكد المراسل العسكري الإسرائيلي روعي كايس، أن المساعدات الإنسانية التي أسقطها الأردن في غزة من الجو لم يتم فحصها من قبل أي أجهزة إسرائيلية.

المصدر: "عمون"