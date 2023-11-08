 
مباشر

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية (فيديوهات + صور)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية (فيديوهات + صور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wdm0

نفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية، شملت مخيم شعفاط، وبلدة أبو ديس في القدس، ومدينة قلقيلية، بالإضافة إلى جامعة بيرزيت.

ونشر الجيش الإسرائيلي قناصة على أسطح عدة أبنية خلال الاقتحام المستمر منذ ساعات لمدينة قلقيلية.

كما اعتلى القناصة عدة أبنية خلال الاقتحام الكبير لمخيم شعفاط.

وحسب المعلومات، فقد تم اعتقال 25 فلسطينيا بعد مواجهات في محيط جامعة القدس، فيما أصيب فلسطيني بالرصاص الحي أثناء اقتحام مدينة بيرزيت.

يذكر أنه منذ 7 أكتوبر، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة في الضفة طالت أكثر من 2200 فلسطيني، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الماضي نحو سبعة آلاف شخص، من بينهم 62 امرأة. كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 2070.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 163 منذ 7 أكتوبر.

من جهتها، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن عدد الصحفيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 24 صحفيا، فيما يبلغ العدد الإجمالي للصحفيين المعتقلين لدى إسرائيل 39.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا