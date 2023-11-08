الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية (فيديوهات + صور)

نفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية، شملت مخيم شعفاط، وبلدة أبو ديس في القدس، ومدينة قلقيلية، بالإضافة إلى جامعة بيرزيت.

ونشر الجيش الإسرائيلي قناصة على أسطح عدة أبنية خلال الاقتحام المستمر منذ ساعات لمدينة قلقيلية.

كما اعتلى القناصة عدة أبنية خلال الاقتحام الكبير لمخيم شعفاط.

متابعة| جانب من اقتحام أعداد كبيرة من جنود الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/e9FOooeXqp — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2023

وحسب المعلومات، فقد تم اعتقال 25 فلسطينيا بعد مواجهات في محيط جامعة القدس، فيما أصيب فلسطيني بالرصاص الحي أثناء اقتحام مدينة بيرزيت.

يذكر أنه منذ 7 أكتوبر، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة في الضفة طالت أكثر من 2200 فلسطيني، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

🟠مصادر محلية: قوات الاحتلال تنشر قناصة في عدة بنايات خلال الاقتحام المستمر منذ ساعات لمدينة #قلقيلية. pic.twitter.com/H4CyPKIev4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2023

🟠# متابعة| جنود الاحتلال يعتلون أسطح البنايات خلال اقتحام واسع لمخيم #شعفاط شمال القدس المحتلة. pic.twitter.com/NBin1KmDDZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 8, 2023

وبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى نهاية الشهر الماضي نحو سبعة آلاف شخص، من بينهم 62 امرأة. كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 2070.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 163 منذ 7 أكتوبر.

من جهتها، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن عدد الصحفيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 24 صحفيا، فيما يبلغ العدد الإجمالي للصحفيين المعتقلين لدى إسرائيل 39.

المصدر: RT