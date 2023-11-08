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وزير الاستثمار السعودي: المملكة لن تستخدم أسعار النفط للتأثير على الوضع في غزة

أخبار العالم العربي

وزير الاستثمار السعودي: المملكة لن تستخدم أسعار النفط للتأثير على الوضع في غزة
RT
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قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة لا تنوي حاليا استخدام تأثيرها على أسعار النفط العالمية كورقة ضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الوزير السعودي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "مثل هذه الأعمال غير واردة على جدول الأعمال حاليا. وتحاول السعودية تحقيق السلام من خلال محادثات السلام".

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وأشار الوزير إلى أن الرياض، تعتزم في المستقبل القريب عقد مؤتمرات قمة، بما في ذلك بمشاركة الدول الإفريقية، لإيجاد سبل للتوصل إلى حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط.

المصدر: تاس

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