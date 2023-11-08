"كتائب القسام" تعلن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في كمين وإصابة آخرين

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن قوة إسرائيلية راجلة وقعت في كمين محكم في منطقة الشيخ عجلين، وتم قتل عدد من الجنود وإصابة الباقين.

وتوعد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، في تصريح اليوم الأربعاء، إسرائيل بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وفي كل الجبهات والساحات.

وأكد أبو عبيدة في كلمته تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية حتى الآن.

المصدر: RT