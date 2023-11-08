إيطاليا ترسل سفينة "فولكان" كمشفى ميداني عائم إلى شواطئ غزة

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو أن بلاده سترسل مستشفى عائما إلى شواطئ قطاع غزة وتتحضر لنشر منشأة طبية ميدانية على البر هناك، مشيرا إلى أن سفينة "فولكان" ستبحر لهذا الغرض.

وقال الوزير كروسيتو خلال مؤتمر صحفي في العاصمة روما: "اليوم ستغادر السفينة "فولكان"، لافتا إلى أنها "مجهزة بمستشفى ميداني ونريد إرسالها إلى المناطق المتضررة من الحرب".

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وبحسب قدراتها فإن السفينة "فولكان" سوف تُقل 170 شخصاً على متنها. وسيتوجه معهم 30 متخصصا من البحرية الإيطالية من المدربين على العمل في حالات الطوارئ إلى شواطئ غزة. كما سيتم نقل 30 عسكريا آخرين بواسطة الطائرة.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي أن السفينة تحمل على متنها غرف عمليات جراحية ومعدات تشخيصية ومستلزمات طبية. وأوضح أيضا أن القيادة في وزارة الدفاع ستعمل على نشر مستشفى ميداني هناك.

وأردف: "بالاتفاق مع الفلسطينيين سيتم إرسالها مباشرة إلى غزة".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أرسلت إيطاليا طائرتي نقل عسكريتين إلى مصر تحملان مساعدات إنسانية لصالح سكان قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت اليوم الأربعاء بيانا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، وأكدت أنه رغم ما تبذله اللجنة من مجهودات "إلّا أن ذلك يبقى نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين".

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واليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 10569 شهيدا و26475 جريحا".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بأنه "تم ارتكاب 1098 مجزرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وقتل 10569 شخصا من بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا، بالإضافة إلى 26475 جريحا".

وبين أن بلاغات المفقودين وصلت إلى 2550 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1350 طفلا. وطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالتواجد داخل المستشفيات لوقف التهديدات الإسرائيلية.

المصدر: نوفوستي