الجيش الإسرائيلي: "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "رأينا اليوم انتقال نحو 50 ألفا من سكان غزة من شمال القطاع إلى الجنوب".

وأضاف: "إنهم يغادرون لأنهم يفهمون أن "حماس" فقدت السيطرة على شمال غزة، وأن هنا منطقة أكثر أمانا في الجنوب، تصل إليها الأدوية والأغذية والمياه".

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يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: نوفوستي