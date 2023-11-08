 
مباشر
عاجل
مراسلة RT: سماع دوي انفجارات في محيط السيدة زينب بريف دمشق (فيديو)

الجيش الإسرائيلي: "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي:
AP Ohad Zwigenberg
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wdtt

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "رأينا اليوم انتقال نحو 50 ألفا من سكان غزة من شمال القطاع إلى الجنوب".

وأضاف: "إنهم يغادرون لأنهم يفهمون أن "حماس" فقدت السيطرة على شمال غزة، وأن هنا منطقة أكثر أمانا في الجنوب، تصل إليها الأدوية والأغذية والمياه".

إقرأ المزيد
"حماس": كلما تقدم الجيش الإسرائيلي في غزة زادت خسائره وعدد قتلاه

يذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم واسع النطاق من قبل حركة "حماس"، مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد بلغ عدد الضحايا في قطاع غزة أكثر من 10.5 ألف شخص، وعدد الجرحى أكثر من 26 ألف شخص، حسب وزارة الصحة في القطاع، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا