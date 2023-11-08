بلينكن ينقل ما سمعه من إسرائيل عن نواياها في غزة بعد الحرب

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إسرائيل لا تستطيع السيطرة على قطاع غزة بعد الحرب، لكن قد تكون هناك "فترة انتقالية"، مشددا على أن "حماس" لن تبقى مسيطرة على القطاع.

وفي تصريح بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، أشار بلينكن إلى أن "غزة لا يمكن أن تظل تحت سيطرة حركة حماس، لأن هذا سيؤدي إلى تكرار ما حدث في 7 أكتوبر"، لافتا إلى أنه "من الواضح أيضا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة".

ورأى أنه "ربما تكون هناك حاجة لفترة انتقالية في نهاية الصراع"، مضيفا: "لا نرى إعادة احتلال وما سمعته من الزعماء الإسرائيليين هو أنهم ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة".

المصدر: Ynet