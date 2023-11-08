رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأربعاء، إلى هدنة إنسانية في الصراع في غزة للسماح بالإفراج عن جميع الرهائن.

وقال ترودو للصحفيين إن "كندا تدعو إلى هدنة إنسانية كبيرة في الصراع في غزة للسماح بالإفراج عن جميع الرهائن".

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وفي وقت سابق، قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن لا تدعم وقف إطلاق النار حاليا في قطاع غزة.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي: " لا نعتقد أن وقف إطلاق النار صحيح ... حماس ستستفيد منه"، وتابع "ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار هو فترات هدنة إنسانية".

وحول الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، قال كيربي إن الولايات المتحدة "تتفهم سعي إسرائيل لملاحقة قادة حماس بريا".

المصدر:جيروزاليم بوست