مجموعة السبع تدعو إلى فترات هدنة وممرات إنسانية في غزة دون وقف شامل لإطلاق النار

دعت مجموعة الدول السبع إلى فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة وفتح ممرات لنقل المساعدات، دون الإشارة إلى وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وجاء في بيان مشترك، صدر في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الدول السبع في طوكيو، يوم الأربعاء: "نشدد على ضرورة العمل فورا لمعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة".

وأضاف البيان: "نؤيد فترات هدنة إنسانية وممرات لتسهيل نقل المساعدات التي بحاجة ماسة لها، وحركة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن".

وأكد الوزراء على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها بالتوافق مع القانون الدولي في سعيها لمنع تكرار" الهجمات من قبل "حماس".

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وكذلك دعا الوزراء إيران إلى "الامتناع عن دعم "حماس" أو اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزعزع استقرار الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم "حزب الله" اللبناني وغيره من الجهات الفاعلة من غير الدول، وإلى استخدام نفوذها وسط تلك الجماعات من أجل تخفيف التوترات في المنطقة".

وأكد البيان أن الدول السبع ملتزمة بإعداد حلول طويلة الأمد لقطاع غزة، والعودة إلى عملية سلام أوسع في ما يخص النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين "بالتوافق مع الإطار المتفق عليه دوليا".

وجاء في البيان أن حل الدولتين "يبقى الطريق الوحيد إلى سلام عادل ومستمر وراسخ".

واستمرت محادثات مجموعة السبع في طوكيو يومين. وشارك فيها ممثلو الدول الأعضاء في المجموعة (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات