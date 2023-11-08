الأمم المتحدة تحذر من خطورة الوضع في غزة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الوضع أصبح خطيرا بشكل متزايد بالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة ومناطق أخرى في شمال غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان يوم الأربعاء، إن المخابز في شمال قطاع غزة لم تشهد أي نشاطا حتى أمس الثلاثاء، بسبب نقص الوقود والمياه والطحين، فضلا عن الأضرار المادية.

وأوضحت أن شركاء الأمن الغذائي لم يتمكنوا من تقديم المساعدة في الشمال خلال الأيام السبعة الماضية.

وأضافت أن المستشفيات في شمال غزة، التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، لا تزال تتعرض للهجمات على مقربة من مرافقها.

وقد عبرت بالأمس 81 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الصحية والمياه المعبأة ومنتجات النظافة، مما يرفع إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ 21 أكتوبر إلى 650.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن الحجم اليومي للمساعدات الإنسانية التي تدخل من مصر لا يلبي سوى جزء صغير من احتياجات الناس، ولا تخدم مياه الشرب التي يتم جلبها سوى 4% من سكان غزة، في حين لا يزال الوقود الذي تشتد الحاجة إليه محظورا.

وتعرضت قافلة مكونة من 5 شاحنات تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ومنظمة الصحة العالمية، ترافقها مركبتان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإطلاق النار وهي في طريقها إلى تقديم الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى مستشفيي الشفاء والقدس في مدينة غزة.

ولحقت أضرار بشاحنتين، وأصيب أحد السائقين، وفي النهاية وصلت القافلة إلى مستشفى الشفاء حيث قامت بتسليم الإمدادات الطبية.

المصدر: RT