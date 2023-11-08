الصليب الأحمر الدولي: كل ما نقدمه لسكان غزة نقطة في بحر

أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانا حول الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل، وأكدت أنه رغم ما تبذله اللجنة من مجهودات إلا أن ذلك يبقى نقطة في بحر.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء: "في ظل هذه الاوضاع، نود وضعكم في صورة جزء هام من الاستجابة الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر للاحتياجات الانسانية في غزة".

وأكدت أن ما تقدمه وتفعله اللجنة "يبقى نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية للسكان المتضررين".

وأضافت أن اللجنة "ستبقى تذكر أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك الأمور المتعلقة بمبادئ سير الأعمال العدائية (أي التمييز والتناسب والاحتياط)، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وتقييد الحركة، ووصول الدعم والمساعدات الإنسانية، وحظر نشر الرعب في صفوف المدنيين، وحماية البعثات الطبية، وتمكين اللجنة الدولية من الوصول إلى جميع المحرومين من حريتهم".

وأعلنت انها تمكنت حتى الآن من توفير إمدادت طبية لتسعة مرافق صحية، تكفي لتقديم العلاج لـِ 10740 مريضا في قطاع غزة.

كما نجح الفريق الجراحي التابع للجنة الدولية في إجراء أول عمليتين في مستشفى غزة الأوروبي وتحديد 40 حالة معقّدة من الإصابات الجسدية والحروق لتلقي العلاج في المستشفى. وقدمنا كذلك مستلزمات جراحات الحروب لعلاج ما يصل إلى 5000 مريض، وتم تقديم خدمات العلاج الطبيعي لأكثر من 20 مريضا في مستشفى غزة الأوروبي.

واستطاعت اللجنة تقديم مستلزمات منزلية أساسية إلى 27300 نازح داخلي في غزة، وتقديم 5000 قرص من أقراص الكلورين لتنقية ما يصل إلى 50000 لتر من المياه في غزة.

وقدمت حتى الآن أكثر من 5400 متر مكعب من المياه النظيفة لأكثر من 115000 شخص في جميع أنحاء غزة.

كما تمكن أكثر من 250000 شخص في مدينة غزة ودير البلح من الحصول على مياه نظيفة.

كذلك قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما يزيد على 56900 لتر من الوقود لاستمرار تشغيل مرافق المياه والمرافق الصحية الحيوية في غزة.

وأكدت اللجنة أنها تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بهدف دعم خدمات الطوارئ وتنسيق استجابة مشتركة تحت مظلة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المصدر: RT