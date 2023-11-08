الجيش الإسرائيلي يعلن "تصفية رئيس الصناعة والإدارة العسكرية لحماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه "قام بتصفية رئيس دائرة الصناعات والأسلحة التابعة لحركة حماس، محسن أبو زينة، بهجوم بطائرة مقاتلة".

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وقال في بيان: "قامت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي من الشاباك، بتدمير مستودع أبو زينة، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في مقر الإنتاج التابع لحماس".

وأشار إلى أن "أبو زينة هو أحد قادة إنتاج الذخيرة في حركة حماس ومتخصص في إنتاج الذخيرة والصواريخ الاستراتيجية".

موقع الجيش الإسرائيلي

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "يواصل العمل في عمق قطاع غزة، للقضاء على الإرهابيين وتوجيه الطائرات لمهاجمة البنية التحتية الإرهابية".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال الليل، اكتشف مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على قواتنا. ووجه المقاتلون طائرة هاجمت الخلية وقضت على عدد من العناصر. كما وجه مقاتلو الجيش طائرة لمهاجمة خلية أخرى مسؤولة عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل وقضت على عدد من عناصرها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء مقتل جندي خلال المعارك شمال غزة، وجرح ثلاثة آخرين، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه منذ 7 أكتوبر إلى 349.

المصدر: RT