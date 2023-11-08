الحوثيون ينشرون مشاهد لإسقاط طائرة التجسس الأمريكية (فيديو)

نشر الحوثيون مشاهد لعمل الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط طائرة MQ9 الأمريكية في المياه الإقليمية اليمنية غربي البلاد.

وقالت الجماعة في بيانها: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".

نشرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أمس مشاهد إطلاق دفعة المسيّرات نحو إسرائيل الاثنين الماضي.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها هجمات على مواقع وأهداف إسرائيلية، بالصواريخ الباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة بشكل مستمر منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

المصدر: RT