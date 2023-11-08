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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية

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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس أمريكية
Globallookpress
طائرة أمريكية MQ9
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية إسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز MQ9 في المياه الإقليمية اليمنية غربي البلاد.

وقالت الجماعة في بيانها: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية وضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي".

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وأكدت الجماعة إسقاطها الطائرة بسلاح مناسب. دون الكشف عن نوعه.

وشدد على أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية.

وأشار إلى أن "التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعما ونصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني".

المصدر: RT

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