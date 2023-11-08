"سرايا القدس" تستهدف دبابة "ميركافا" إسرائيلية وتحقق إصابة مباشرة (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد لاستهداف مقاتليها دبابة "ميركافا 4 باز" إسرائيلية شمال غرب الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام" اليوم ارتفاع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرتها القوات الفلسطينية في قطاع غزة إلى 17 آلية، منذ صباح اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023.

ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف واقتحام قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT