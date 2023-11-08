 
مباشر

مجموعة الدول السبع تبحث فرض عقوبات على "حماس"

أخبار العالم

مجموعة الدول السبع تبحث فرض عقوبات على
Globallookpress Thomas KoehlerPHOTOTHEK
جانب من اجتماعات G7
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wdnc

ناقشت مجموعة الدول السبع قضية فرض عقوبات على حركة "حماس".

إقرأ المزيد
G7 تعلن مواصلة
G7 تعلن مواصلة "دعمها القوي" لأوكرانيا رغم الحرب في غزة

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجموعة، نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، الذي تابع أن "أعضاء المجموعة، إلى جانب الشركاء الإقليميين، يعملون على تجنب توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. ويعملون معا على فرض عقوبات وإجراءات أخرى لمنع (حماس) من تلقي الأموال).

ويواصل وزراء خارجية دول مجموعة السبع اجتماعهم في اليابان اليوم الأربعاء بالتشاور بشأن الوضع في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والأزمة في الشرق الأوسط.

وتتضمن المجموعة كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانيا، حيث تتولى اليابان حاليا رئاسة المجموعة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا