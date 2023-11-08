مشاهد توثق قصف إسرائيل لمركز إيواء المدنيين بحي الشيخ رضوان (فيديو)

انتشر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يوثق القصف الإسرائيلي لمركز إيواء بحي الشيخ رضوان في غزة.

وأفاد مراسلنا بسقوط عدد من القتلى والإصابات جراء القصف الإسرائيلي غرب مدينة غزة وشرقها.

ولفت المراسل إلى إصابة عدد من الفلسطينيين في استهداف القوات الإسرائيلية منازل عائلتي سمور وحسونة بالقرب من البريد القديم في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفاد أيضا بانتشال 17 جثمانا جراء قصف منازل عائلات: الشرباصي والسوسي ومريش والغمري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والبحث جار عن عشرات المفقودين.

كما أشار المراسل إلى استهداف شقة سكنية في برج الناصر في النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر: RT