ارتفاع كبير في صادرات المعدات العسكرية الألمانية إلى إسرائيل

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن الموافقات التي أعطتها ألمانيا لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل ارتفعت عشرة أضعاف هذا العام مقارنة بالعام 2022.

وبررت برلين ذلك بإعطائها الأولوية للطلبات المقدمة من إسرائيل عقب عملية "طوفان الأقصىى".

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وأفادت البيانات بأن ألمانيا وافقت حتى 2 نوفمبر هذا العام على تصدير معدات عسكرية بقيمة 303 ملايين يورو إلى إسرائيل، أي نحو 10 أضعاف موافقات العام الماضي التي بلغت قيمتها 32 مليون يورو.

وتشمل موافقات هذا العام معدات بقيمة 19 مليون يورو تندرج في فئة "الأسلحة الحربية"، فيما يندرج الجزء الأكبر الذي تبلغ قيمته 284 مليون يورو في فئة "سلع عسكرية أخرى"، تشمل مركبات مدرعة ورادارات.

وقال مصدر في وزارة الاقتصاد الألمانية "بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل، تعطي الحكومة الألمانية الأولوية لمعالجة طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل والبت بها".

ومنذ 7 أكتوبر قامت السلطات الألمانية بالبت في 185 طلب شراء إسرائيلي لمعدات عسكرية.

وأضاف المصدر أنه حتى 2 نوفمبر وافقت السلطات على 218 طلبا إسرائيليا، بدون تقديم تفاصيل عن عدد التراخيص التي جاءت بعد 7 أكتوبر.

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هذا، ودخلت الحرب بين حماس وإسرائيل شهرها الثاني منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

ومنذ 27 أكتوبر الماضي اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10569 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 26400 آخرين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين حيث أكدت تل أبيب تجاوز عدد القتلى في صفوف الجيش الـ350 جنديا وظابطا، فيما أصيب حسب وزارة الصحة الإسرائيلية، أكثر من 7000 آخرين منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT + أ ف ب