السوداني لترودو: موقفنا راسخ من نضال الشعب الفلسطيني وحقه بالعيش بكرامة على أرضه

أكد رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني موقف بلاده الراسخ من القضية ونضال شعب فلسطين وحقه بالعيش بكرامة على أرضه وإدانة استمرار "العدوان" ضد غزة واستهداف المدنيين واستباحة دمائهم.

وجاءت تصريحات السوداني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، مساء اليوم الأربعاء، وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتداول بشأن تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيها.

إقرأ المزيد

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء "أكد السوداني خلال الاتصال، موقف العراق الراسخ والواضح من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في حقه بالعيش بكرامة على أرضه، وكذلك إدانة استمرار العدوان ضد غزة واستهدافه المدنيين واستباحة دماء الأطفال والنساء، وتشديد الحصار عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء".

"ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تحرك الدول الكبرى والمؤثرة، لحماية القانون الدولي الذي خرقته سلطات الاحتلال، ولم تلتزم بالشرعية الدولية." بحسب البيان.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي حرص بلاده على العمل من أجل إيجاد هُدنة إنسانية في غزة، يُمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، كما أعرب عن تطلع كندا للعمل مع العراق، لتحقيق التهدئة وإيجاد مخارج سريعة للأزمة.

إقرأ المزيد

واليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، "ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 10569 شهيدا و26475 جريحا".

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة بأنه "تم ارتكاب 1098 مجزرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وقتل 10569 شخصا من بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا، بالإضافة إلى 26475 جريحا".

وتقول السلطات الإسرائيلية إن هجوم "حماس"، 7 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

المصدر: RT