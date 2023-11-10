أمير قطر يغادر مصر إلى السعودية⁩ للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول غزة

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد توجه إلى السعودية عقب زيارته إلى مصر، للمشاركة في القمة العربية الطارئة غدا في الرياض حول غزة.

وكان أمير قطر التقى اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحثا جهود تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدا رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين أو دول المنطقة، ومحاولات التهجير القسري.

وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وتبذل قطر وعدد من الدول جهودا مشتركة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل وقف إطلاق النار ليوم أو يومين في قطاع غزة أو مقابل عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وكان أمير قطر قد زار العاصمة الإمارتية أبو ظبي أمس الخميس، وبحث مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العمل الإنساني وحماية المدنيين ووقف التصعيد.

ويجتمع غدا السبت في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية (قمة عربية) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: RT