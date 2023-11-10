الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن العمليات العسكرية في قطاع غزة وإيلات

أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أكثر من 15 ألف هدف تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة ومصادرة أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح، منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان الجيش: "منذ بداية الحرب ضرب الجيش الإسرائيلي أكثر من 15 ألف هدف في قطاع غزة واستولى على أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح، كما اعترض نظام الدفاع الصاروخي (ياهالوم) أمس الخميس طائرة مسيّرة بالقرب من إيلات".

وأضاف البيان: "واصلت قوات الجيش الإسرائيلي المشتركة خلال الأيام الأخيرة ضرب العديد من الأهداف في قطاع غزة، بما في ذلك مراكز قيادة العمليات والبنى التحتية والصواريخ ومستودعات الأسلحة واللوجستيات ومواقع الإطلاق والأنفاق والعديد من مقاتلي حماس، بالإضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة والأهداف الاستخباراتية".

وأشار البيان إلى "استمرار عمليات التنسيق بين القوات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية، حيث يتم ضرب مئات الأهداف، بتوجيه من المخابرات وسلاح المشاة، ضمن أطر زمنية قصيرة من قبل سلاح الجو والبحرية الإسرائيليين".

وتابع البيان: "اعترضت منظومة "ياهالوم" (باتريوت)، أمس الخميس طائرة مسيرة معادية قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية، بالقرب من مدينة إيلات، هذا الاعتراض هو واحد من العديد من عمليات الاعتراض التي نفذتها مصفوفة الدفاع الجوي خلال الحرب".

المصدر: RT