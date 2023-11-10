مرشح رئاسي أمريكي: علينا قطع "رأس الأفعى" لا مواصلة قصف سوريا

طالب المرشح الرئاسي الأمريكي تيم سكوت ببدء قصف إيران، من أجل ما أسماه "إحداث فرق".

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جاء ذلك في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، حيث قال إنه "يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق". وتابع أنه "لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها".

وقال سكوت إن هذا "ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية. سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره".

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا قالت إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، فيما قيل إنه "ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة".

كذلك أعلن "البنتاغون"، عن تنفيذه ضربات ضد منشأتين في شرق سوريا، 26 أكتوبر الماضي، قيل إن الحرس الثوري الإيراني وجماعات يدعمها يستخدمونها، "ردا على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا".

المصدر: NBC