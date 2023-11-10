"حماس": قصف النازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق وصمة عار على جبين الإنسانية

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إدانتها القصف الإسرائيلي للنازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق، مؤكدة أن "هذه المجازر وصمة عار على جبين الإنسانية".

وقالت "حماس" في بيان: "مجزرة الاحتلال بحق النازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق وصمة عار على جبين الإنسانية، وشعبنا لن ينكسر أمام هذه الفاشية المجرمة".

وأضاف البيان: "إن قتل الاحتلال لأكثر من 50 شهيدا في هذه المجزرة، واستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم، أمام سمع وبصر العالم يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء".

وشددت الحركة على أن "من يظن أن هذه المجازر التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، والتي داست من خلالها على كل القوانين والقواعد الإنسانية ستكسر شعبنا ومقاومته، فهو واهم، ولا يعرف طبيعة هذا الشعب الجبار ومقاومته الباسلة المتجذرين في هذه الارض والمتمسكين بحقوقهم حتى التحرير والعودة بإذن الله".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، استهدفت الطائرات الإسرائيلية المواطنين النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه عبر "الممر الآمن" شارع صلاح الدين شرق القطاع، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وأسفر قصف القوات الإسرائيلية على مدرسة البراق غرب غزة، عن مقتل أكثر من 25 شخصا وإصابة العشرات من النازحين الذين توجهوا إليها من مستشفى الشفاء بعدما كثف الجيش هجماته على المستشفى ومحيطه.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ 35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، بحسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين.

المصدر: RT