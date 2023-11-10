إسرائيل تمنع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة الأراضي الفلسطينية

أعلنت متحدثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، أن إسرائيل منعت دخول مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك، ورفضت زيارته الأراضي الفلسطينية.

وأضافت شمداساني: "للأسف، لم يسمح للمفوض السامي بزيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم طلبه للسلطات. إلا أنه تمكن من التواصل مع ممثلي المجتمع المدني من هذه الأراضي".

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وبدأ رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الاثنين جولة تستغرق خمسة أيام في الشرق الأوسط بسبب توتر الأوضاع في غزة، مطالبا بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية وغزة.

وقال مكتبه الأسبوع الماضي إن إسرائيل "ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة، لكن المحكمة المختصة فقط هي التي ستكون قادرة على تحديد ما إذا كان ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار فورا في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة "حماس"، محذّرا من أن يتحوّل قطاع غزة إلى "مقبرة للأطفال".

بدوره، هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش، معتبرا أنه فقد بوصلته الأخلاقية.

المصدر: نوفوستي