شهود: الجيش الإسرائيلي يكذب بأن مناطق شمال غزة خالية من سكانها ويتذرع بذلك لتنفيذ مجازر جديدة

أفاد شهود عيان في شمال قطاع غزة، بأن ما ينشره الجيش الإسرائيلي حول نزوح المواطنين بأعداد كبيرة من الشمال إلى جنوب القطاع، عارية عن الصحة وأنها ذريعة لتنفيذ المزيد من المجازر.

وقال أحد المواطنين من شمال القطاع في تسجيل صوتي حصلت عليه RT، إن مناطق مخيم جباليا والبلدات المحيطة به والمدارس والمؤسسات المدنية مكتظة بالسكان، ويوجد ما يزيد عن 800 ألف مواطن في شمال القطاع.

ووجه المواطنون في الشمال مناشدة لإيصال صوتهم، و"كشف المخطط الإسرائيلي الهادف لتنفيذ مجازر جديدة بحق المواطنين المتواجدين بداخل بيوتهم ومراكز الإيواء في المنطقة".

وأوضح المواطن في التسجيل الصوتي، أن "الجيش الإسرائيلي يسعى لإيصال صورة للعالم أن مناطق شمال قطاع غزة خالية من السكان، الأمر الذي سيساعده في تكثيف القصف وعمليات قتل المدنيين وارتكاب المجازر هناك".

ونشر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، مقاطع فيديو لعدد من المواطنين الذين غادروا شمال قطاع غزة نحو جنوب الوادي "المنطقة الآمنة" على حد وصف الجيش.

وقال الجيش في بيانات متفرقة، إن أكثر من 50 ألف مواطن خرجوا من شمال القطاع، ولا يزال المزيد ينتقلون إلى الجنوب عبر طريق صلاح الدين.

وعصر اليوم الجمعة، أفاد مراسل RT في قطاع غزة أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة جوية نحو المواطنين النازحين على طريق صلاح الدين الذي وصفه الجيش بـ "الممر الآمن" لانتقال المواطنين من شمال غزة لجنوبها.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: "لن نسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة قبل الانتهاء من إرساء نظام جديد وتحقيق الاستقرار الأمني".

المصدر: RT