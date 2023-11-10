جنوب أفريقيا تستدعي سفير إسرائيل لمناقشة سلوكه بشأن الحرب في غزة

أعلنت وزارة الخارجية في بريتوريا اليوم الجمعة إن جنوب أفريقيا استدعت السفير الإسرائيلي، إلياف بيلوتسركوفسكي، لمناقشة سلوكه الذي وُصف بأنه "مؤسف" فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن بيلوتسركوفسكي تسلم أمر الاستدعاء يوم الخميس.

وقال البيان "مطلوب من السفير بيلوتسركوفسكي أن يتصرف وفقا لاتفاقيات فيينا التي تمنح رؤساء البعثات الدبلوماسية امتيازات، وتضع عليه مسؤوليات معينة من أهمها احترام القرارات السيادية للبلد المضيف". ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن سلوكه.

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المصدر: swissinfo