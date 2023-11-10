طائرات تنتظرهم في القاهرة.. شهادات مواطنين روس سيغادرون قطاع غزة عبر رفح اليوم

تحدثت مجموعة من السيدات الروسيات المزمع مغادرتهن قطاع غزة اليوم الجمعة عبر معبر رفح عن ظروف حياتهن في القطاع خلال الأيام الأخيرة، وشكرن الحكومة الروسية على جهودها لإجلائهن.

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وقالت إحدى السيدات: "كان الوضع فظيعا، كانت تعيش في منزلنا 4 عائلات، أي أكثر من 30 شخصا، كانوا يصنعون الخبز على النار، ويجمعون الخشب والورق والكرتون. وفي النهاية تم تمزيق الكتب لحرقها وصنع الخبز. أهم شيء هو أننا نجونا، لا يوجد ماء ولا ضوء، لم أر أي ضوء أو أي شيء آخر منذ 30 يوما، أنا في صدمة كاملة، تم تدمير منازلنا كلها. ليس لدينا أي شيء، أخذنا ما وقع تحت أيدينا وهربنا".

وقالت ثانية: "نشكر الحكومة الروسية ووزارة الخارجية الروسية على المساعدة المقدمة والدعم المقدم للمواطنين الروس في قطاع غزة. شكر خاص للدبلوماسيين الذين كانوا على اتصال معنا 24 ساعة في اليوم ودعمونا. إن شاء الله سنخرج من هنا".

وأيدتها سيدة ثالثة بالقول: "أريد أن أشكر جميع قناصلنا ووزارة خارجيتنا وحكومتنا ورئيسنا".

من جهتها أكدت السيدة يلينا رضوان في حديث لوكالة "تاس" استعدادها للرحيل عن قطاع غزة، وأضافت: "الآن سنذهب إلى الحدود. سأذهب مع ابني، وآمل أن يسمحوا لنا بالمرور".

وتحدثت يلينا الخور على معبر رفح: "أراد البيلاروسيون والكازاخيون المغادرة أيضا، قالوا حوالي ألف شخص، لكنني أعتقد أن العدد يتراوح بين 500 و700 شخص... لم يوافقوا على مغادرة زوجي، سأغادر لوحدي".

وتابعت أولغا اسليم أنه تم إبلاغ مواطني روسيا المدرجين على قائمة الإجلاء بفرصة المغادرة في مقر البعثة الدبلوماسية الروسية في رام الله، وقالت: "اتصلت بنا مساء أمس سفارتنا في رام الله وقالوا لنا إنني وأولادي مدرجون على القائمة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مصري مطلع قوله: "وصلت طائرتان خاصتان إلى مطار القاهرة لإجلاء مواطني روسيا ودول رابطة الدول المستقلة من قطاع غزة".

وأضاف المصدر أن طائرة ثالثة ستصل إلى العاصمة المصرية في القريب العاجل.

وأصدرت في غزة أمس الخميس قائمة بأسماء نحو 600 شخص يحملون جنسيات أجنبية، أو أجنبية وفلسطينية سيتمكنون من مغادرة القطاع عبر معبر رفح.

وتضم القائمة أيضا 85 روسيا، يحمل معظمهم الجنسية الفلسطينية أيضا.

المصدر: RT + تاس + نوفوستي