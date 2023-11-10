دعما لغزة.. "قفشة" يعرض قميص "نهائي القرن" في مزاد علني

أعلن محمد مجدي "قفشة" لاعب وسط الأهلي المصري عرض القميص الذي خاض به نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ضد الزمالك للبيع في مزاد علني، يخصص ريعه لدعم الشعب الفلسطيني.

وشهدت تلك المباراة، التي تعرف في الأوساط المصرية بـ"نهائي القرن"، تألق "قفشة" وتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة 86 بتسديدة رائعة، وظلت عالقة في أذهان الجماهير المصرية بعبارة "القاضية ممكن"، التي رددها وقتذاك المعلق التونسي عصام الشوالي.

وقال "قفشة"، بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، والتي أقيمت الأربعاء، وسجل فيها أيضا هدف الفوز، في الوقت بدل الضائع: "قميص مباراة القرن أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني".

🚦قفشه يعلن رسميا عن رغبة فى بيع تيشيرت مباراة القرن الأفريقي واللى احرز هدف كان سبب فىً تتويج فريق الأهلي باللقب الأفريقي الاغلا امام الغريم التقليدي الزمالك. فى مزاد وهيتم التبرع بكامل المبلغ للشعب الفلسطيني فى غزه #قفشهpic.twitter.com/X2CsaERfk8 — Bebo El Kelany (@BeboElkelany) November 8, 2023

وأضاف لموقع النادي الأهلي على شبكة الإنترنت: "هذا القميص الأغلى في مسيرتي، لكنه ليس غاليا على الفلسطينيين، ونحن معهم بقلوبنا.. هذه رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أزمات إنسانية".

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وكان "قفشة" من أوائل اللاعبين العرب الذين عبروا عن دعمهم لأهالي غزة عقب بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، سواء بالمواقف أو التصريحات والتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لكل من لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو"، وطارق حامد لاعب ضمك السعودي، أن أعلنا عرض قميصين لهما في مزادين، خُصصا لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهر، راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف شهيد، جلهم من الأطفال والنساء.

المصدر: arabicpost