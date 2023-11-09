مكابي حيفا يستبعد ضياء سبع بسبب منشور لزوجته على مواقع التواصل الإجتماعي

استبعد نادي مكابي حيفا المهاجم ضياء سبع ذا الأصول الفلسطينية عن الفريق على خلفية منشور نشرته زوجته على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت زوجة اللاعب نرمين السبع منشورا كتبت فيه أنه يجب إخراج الأطفال من دائرة الحرب وأن الأطفال في غزة وفي إسرائيل هم أبرياء.

إلا أن المنشور أثار غضب جماهير النادي الإسرائيلية وطالبت إدارة النادي بإيقاف اللاعب، كما سنت حملات هجوم ضد اللاعب وعائلته وصلت حد التهديد بالقتل.

وعلى الرغم من التوضيح الذي قدمه سبع في غرفة تبديل الملابس، بناء على طلب الفريق، إلا أن إدارة الفريق تعي أن الجمهور غير مستعد لتقبل سبع بسبب المنشور".

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وكان المهاجم ضياء سبع البالغ 30 عاما ابن بلدة مجدالكروم وقع عقدا جديدا مع نادي مكابي حيفا حتى صيف 2025.

وبات سبع الأعلى ربحا في تاريخ النادي، براتب موسمي 600 ألف يورو، وكان في حال إكماله فترة تعاقده في النادي سيكسب 3 ملايين يورو، وهذا حتى قبل مكافآت الإنجاز.

كما كان ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي عندما انضم إلى النصر في 2020 لمدة موسمين.

المصدر: RT+ وسائل إعلام