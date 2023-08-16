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السفير الألماني الجديد لدى موسكو يقدم أوراق اعتماده في وزارة الخارجية الروسية

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السفير الألماني الجديد لدى موسكو يقدم أوراق اعتماده في وزارة الخارجية الروسية
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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قدم السفير الألماني الجديد لدى موسكو، ألكسندر لامبسدورف، اليوم الأربعاء، نسخا من أوراق اعتماده إلى مدير دائرة المراسم الحكومية بوزارة الخارجية الروسية إيغور بوغداشيف.

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ودعت وزارة الخارجية الروسية لامبسدورف للتخلى عن "الروسوفوبيا المتهورة"، مشيرة إلى طبيعة المواجهة لأفعال برلين في مختلف المجالات.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "من الجانب الروسي تم التركيز على طابع المواجهة والطابع غير الودي لأعمال الجانب الألماني في مختلف مجالات العلاقات الثنائية... وتمت الإشارة إلى خطورة الدعم المتهور لنظام كييف من جانب السلطات الألمانية وضخها بالسلاح الألماني".

وأضاف البيان: "في المستقبل سيبني الجانب الروسي علاقاته مع ألمانيا اعتمادا على مصالحه الوطنية الخاصة واستعداد ألمانيا لأخذها بعين الاعتبار. تم توجيه دعوة إلى الجانب الألماني للتخلي عن الروسوفوبيا المتهور الذي تفرضه الدولة الألمانية.

المصدر: تاس

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