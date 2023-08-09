ألمانيا.. توقيف موظف في الجيش بشبهة التعاون مع روسيا

أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي الألماني عن اعتقال موظف في الجيش، يشتبه بأنه ينقل معلومات للاستخبارات الروسية.

وبحسب مكتب المدعي العام، اعتُقل المواطن الألماني، "توماس. ه" اليوم الأربعاء، في مدينة كوبلنز، للاشتباه في تعاونه مع وكالات استخبارات أجنبية.

كما أضاف أن "المحتجز موظف في مكتب تكنولوجيا المعلومات التابع للجيش الألماني ووزارة الدفاع الألمانية، حيث سيمثل المشتبه به أمام قاضي تحقيق اليوم الأربعاء ليقرر بشأن إيداعه الحبس الاحتياطي".

وأوضح أن مذكرة الاعتقال المتاحة تقول أنه "منذ مايو 2023، اتصل المشتبه به بمبادرة منه، بالقنصلية العامة الروسية في بون والسفارة الروسية في برلين عدة مرات، وعرض التعاون".

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي