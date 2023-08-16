صحيفة: ألمانيا قلقة من نجاحات روسيا في التغلب على تداعيات العقوبات

صرح الصحفي الألماني، ألبريخت مايير، بأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خلفت ضررا أقل بكثير على روسيا مما كان متوقعا سابقا.

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وكتب مايير في مقالة لصحيفة "Tagesspiegel": "لم تؤثر العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي بشكل كبير مثلما كان يأمل به العديد من السياسيين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في البداية. ووفق التوقعات من الممكن أن يعود الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام المقبل إلى مستويات ما قبل الصراع في أوكرانيا".

وأشار إلى أن وكالة "Scope" الألمانية كانت تتوقع منذ عام أن روسيا لن تتمكن من التغلب على تداعيات العقوبات المفروضة عليها خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف: "لكن الأمر يبدو بشكل مختلف. ففي نهاية يوليو الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي للعام الحالي من 0.7% إلى 1.5%... وتتابع برلين هذا النمو عن كثب".

ونقلت الصحيفة عن ممثل لوزارة الاقتصاد الألمانية قوله إن الحكومة الألمانية تعمل على "تطوير العقوبات بشكل هادف" من أجل زيادة فعاليتها.

من جهته قال خبير السياسة الخارجية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا، روديريخ كيزيفيتر، إن العقوبات لا تعمل إلا في حالة تنفيذها بشكل ثابت، مضيفا أن هذا لم يعد يحدث حتى الآن.

المصدر: نوفوستي